Ed Sheeran już od kilku lat koncertuje w ramach trasy "Mathematics Tour" , podsumowującej jego dotychczasowy dorobek artystyczny. Wokalista ma już za sobą wiele występów, w niemalże każdym zakątku świata. 12 i 13 lipca zagrał także w Polsce - na Polsat Plus Arenie w Gdańsku.

Wokalista nie zwalnia tempa i wciąż ogłasza nowe koncerty. W przyszłym roku ponownie zawita do naszego kraju, aby zaprezentować polskiej publiczności swoje największe przeboje z albumów "Plus", "Multiply", "Divide", "Equals" oraz "Subtract". Tym razem brytyjski gwiazdor wystąpi na Tarczyński Arena we Wrocławiu - koncerty odbędą się 15 i 16 sierpnia 2025 r.