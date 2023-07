Wyjechał z Polski, aby zrobić wielką karierę. Aresztowano go za ogromny przekręt!

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Jan Lewan wyjechał do Stanów Zjednoczonych, bo chciał zrobić karierę i stać się wielką gwiazdą show-biznesu, mimo, że w Polsce nie mógł narzekać na brak popularności. W tym wypadku historia "od pucybuta do milionera" skończyła się jednak ogromną aferą, aresztowaniem i niemal utratą życia. Jego historia stała się inspiracją do stworzenia filmu Netflixa "Król polki".

Jan Lewan był w USA "królem Polki" /Damon Higgins / Zuma Press /Agencja FORUM