W Polsce mamy m.in. murale Ryśka Riedla w Tychach, czy Davida Bowiego w Warszawie. Ten sposób upamiętniania artystów bardzo przypadł do gustu także mieszkańcom, których dzielnice stają się bardziej kolorowe i cieszą się zainteresowaniem turystów.

Nowym muzycznym muralem może pochwalić się Liverpool - miasto, z którego wywodzą się The Beatles. Na budynku przy 10 Admiral Grove w Toxteth przez ostatnie dni powstawał ogromny mural, który zawiera mnóstwo odniesień do dyskografii Beatlesów. Głównym punktem malowidła jednak jest Ringo Starr, który mieszkał w tym budynku, a także umieścił go na okładce swojej pierwszej solowej płyty.

Za stworzenie muralu odpowiada John Culshaw, liverpoolski artysta. W trakcie tworzenia obrazu mural przykuł uwagę samego Ringo Starra, który podzielił się jego zdjęciem w social mediach. "Jak mawiają, Ringo wraca do Dingle [określenie dzielnicy w Liverpoolu - przyp. red.]" - napisał były Beatle. Na ścianie pojawili się także animowani Beatlesi z filmu "Żółta łódź podwodna", ich konkurenci zwani Blue Meanies, a także ośmiornica - nawiązanie do utworu "Octopus's Garden".

