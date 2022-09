Wyjątkowe nagranie The Beatles trafi na sprzedaż. "To rzadkie znalezisko"

Dokument, na którym uwieczniono członków kultowego brytyjskiego zespołu, kręcących czwarty w dorobku grupy film muzyczny "Magical Mystery Tour" z 1967 roku w reżyserii Bernarda Knowlesa, wyceniany jest na 3500 do 6000 dol., czyli na ok. 16 600 do 28 500 zł.

The Beatles, czyli John Lennon, George Harrison, Ringo Starr i Paul McCartney /Staff/Mirrorpix /Getty Images