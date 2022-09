Płyta "Revolver" powstała w okresie, gdy muzycy postanowili eksperymentować z dźwiękiem.

W książce pt. "The Beatles: 10 Years that Shook the World" ówczesny inżynier dźwięku Beatlesów Geoffrey Emerick powiedział: "Grupa zachęcała nas do łamania zasad. [...] Kiedy zaczynaliśmy nagrywać "Revolver" usłyszeliśmy, że każdy instrument powinien brzmieć inaczej: fortepian nie jak fortepian, gitara nie jak gitara".

Z kolei w wywiadach udzielanych w 1966 roku Paul McCartney mówił: "W przeciwieństwie do poprzednich LP, ten ma pokazać naszą wszechstronność, a nie przypadkową kolekcję piosenek. [...] Kiedy skończyliśmy, zdaliśmy sobie sprawę, że prawie przypadkiem odkryliśmy nowe brytyjskie brzmienie".

The Beatles: Reedycja kultowego albumu "Revolver"

"Revolver" zostanie ponownie wydany jako zremiksowany i rozszerzony box set deluxe, po wcześniejszych: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (w 2017 r.), "White Album" (2018 r.), "Abbey Road" (2019 r.) i "Let It Be" (2021 r.). Ukaże się w wersji cyfrowej i "fizycznej", czyli w formie plików muzycznych oraz płyt CD i winylowych. Poza zremiksowanymi utworami zawiera m.in. oryginalny monofoniczny miks albumu i trzy domowe dema. Do tego dochodzi EP-ka z nowymi miksami stereo i zremasterowanymi oryginalnymi miksami mono dla utworów "Paperback Writer" i "Rain".

Cena zależy od rodzaju zestawu. Najdroższy, zawierający cztery płyty winylowe, siedmiocalową EP-kę i stustronicowy album ze zdjęciami kosztuje 189.99 funtów, czyli ok 1030 zł (plus koszty wysyłki).

