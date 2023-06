"Mam dla Was super konkurs. Już 23 czerwca jest premiera mojego najnowszego singla 'CTRL ALT DEL' i w tym samym czasie, mamy też zakończenie roku szkolnego. Jeśli chcecie, żebym odwiedziła Waszą szkołę, to pokażcie jak się bawicie do mojej piosenki i jak świętujecie rozpoczęcie wakacji.

Zasady są mega, mega, mega proste, wystarczy, że użyjecie dźwięku 'CTRL ALT DEL' na TikToku i dodacie do filmiku hashtag #CTRLALTDELchallenge. Filmik, który będzie mieć najwięcej like'ów wygrywa. Czekam na Was!" - opowiada młoda gwiazda.

Konkurs kończy się 30 czerwca, więc im szybciej filmik trafi do sieci, tym większa szansa na wygraną! Zwycięzcę Sara ogłosi już 1 lipca na swoich social mediach. Nagrodą w konkursie jest spotkanie z Sarą w szkole, której uczniowie nagrali najlepszego TikToka. Spotkanie odbędzie się oczywiście dopiero po wakacjach, w nowym roku szkolnym.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Sara James - gwiazda młodego pokolenia

Sara James choć skończyła dopiero 15 lat, ma na koncie wiele sukcesów, o których jej starsi w branży koledzy mogą tylko pomarzyć. W ostatnim czasie zgarnęła Fryderyka za Fonograficzny Debiut Roku i zadebiutowała na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festival 2023 .

Wcześniej wygrała program "The Voice Kids" , a także zajęła drugie miejsce w Eurowizji Junior 2021 . Występ w amerykańskiej edycji "Mam talent" z piosenką "Rocket Man" stał się viralem, który błyskawicznie obiegł sieć. Słynny juror tego show Simon Cowell postanowił wziąć Sarę pod swoje skrzydła.

- To jest coś, czego ja sama w sobie też nie pojmuję trochę i często po prostu trzeba mnie uszczypnąć, bo to jest coś pięknego i niesamowitego i nigdy w życiu, jakby ktokolwiek zapytał mnie 2 lata temu, czy mogę robić takie cudowne rzeczy, jakie robię teraz - dawać ludziom radość, nagrywać piosenki i widzieć uśmiechy na twarzach ludzi, którzy przychodzą na te koncerty, i te wyświetlenia i to wszystko. Niesamowite i dziękuję wam bardzo, bo to dzięki wam - powiedziała Sara James w rozmowie z Interią.