Justin Timberlake jest w trakcie trasy koncertowej "The Forget Tomorrow World Tour" , w ramach której wystąpił również w Polsce. W czerwcu został zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu. Według funkcjonariusza Michaela Arkinsona piosenkarz miał minąć znak "STOP", po czym nie trzymać się swojego pasa ruchu. To wszystko działo się na ulicach Nowego Jorku.

Wcześniej artysta spotkał się ze znajomymi, a wsiadł do samochodu, aby wrócić do hotelu i przekonywał, że wypił "tylko jedno martini". 26 lipca odbyła się rozprawa sądowa, podczas której prawnik artysty Edward Burke Jr stwierdził, że Timberlake nie był pijany, a policja kilkakrotnie się pomyliła. Wokalista pojawił się na niej zdalnie.

"Policja popełniła w tej sprawie szereg bardzo istotnych błędów. Dziś w sądzie słyszeliśmy, jak prokurator okręgowy próbował naprawić jeden z nich. Ale to tylko jeden błąd, a jest ich wiele. (...) Justin nie był pod wpływem alkoholu. Policja popełniła błąd, aresztując go za to. Jesteśmy pewni, że zarzut ten zostanie oddalony" - przekonywał.