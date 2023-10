Robert Gawliński z zespołu Wilki kilkukrotnie krytykował PiS przyznając, że ciężko mu, gdy obserwuje ich poczynania. Teraz w mediach społecznościowych przyznał, że bardzo cieszą go wyniki wyborów parlamentarnych. A według nich większe szanse na budowę rządu mają partie będące dotąd w opozycji.

"To już chyba można się cieszyć? Cieszy mnie, że wróci normalność, że nie będzie dzielenia, obrażania każdego, kto myśli inaczej, poniżania kobiet, zaglądania ludziom pod kołdrę, jadu w kur*izji i wielu innych podłych rzeczy" - pisze na Facebooku.

W dalszej części wpisu wyraził nadzieję, że już wkrótce Wilki powrócą na opolską scenę, którą za rządów PiS mocno bojkotował. Przyznał też, za którym z posłów nie będzie tęsknił.

"I cieszę się, że zagramy na Festiwalu w Opolu i jeszcze dlatego, że niejaki Sośnierz straci mandat posła. Gdybyście nie pamiętali, to przypomnę, że dla niego 'zwierzęta to maszyny z mięsa, które nie odczuwają bólu'. Pięknego dnia Wam życzę" - napisał.

Wczoraj wpis w podobnym tonie zamieścił dziennikarz muzyczny Wojciech Mann . Przyznał, że po wynikach wyborów ma "nadzieję na normalność".

"To wspaniałe. Przygnębiające jest zaś to, że ponad jedna trzecia głosujących chce, by rządzili nimi ci, którzy nimi gardzą, okłamują, okradają, i chcą wyprowadzić z Europy" - napisał Mann.