"Wybacz mi Polsko" po odwołaniu rządu Mateusza Morawieckiego. Nohucki przeprasza

Piosenka "Wybacz mi Polsko" ( posłuchaj! ) powstała w 2021 r., ale dopiero teraz doczekała się premiery.



- Życie polityczne w tym kraju osiągnęło punkt masy krytycznej. To było jakoś po tych aferach z respiratorami, wyborami kopertowymi, generalnie czas końcówki pandemii. Okres zamknięcia, też pewnie swoje zrobił. Przestałem wtedy wierzyć, że coś się zmieni. Nagrywając "Wybacz mi Polsko" w pierwszej wersji, pomyślałem, że poczekam na koniec epoki dewastowania tego kraju, dorobię do niej klipa i może dzięki temu, postaram się naprawić sobie relacje ze swoją ojczyzną. Bo poczuwam się do tego, że można było zrobić więcej, żeby nie dopuścić do tej dewastacji, prostactwa politycznego, mnogości afer i przekrętów, których byliśmy świadkami w ciągu ostatnich lat - opowiada w rozmowie z Interią Marcin Bzyk, lider projektu Nohucki.

Nohucki prosi Polskę o wybaczenie

- Ta piosenka to też tęsknota za zmianą. Realną i prawdziwą zmianą. Nie chciałbym, żebyśmy kiedykolwiek w przyszłości musieli się zmagać z taką jakością rządzenia, jaką nam zaproponowano, przez ostatnie lata - dodaje wokalista znany również z grupy Wu-Hae.

- Trzeba patrzeć na ręce tym, którzy przyjdą. Mieć w pamięci to, co się stało i nie dopuścić do powtórki. Władza deprawuje, każdego. Trzeba wymieniać co jakiś czas personel i unikać wszelkich "izmów".

W utworze "Wybacz mi Polsko" wybrzmiewają echa pamiętnego przeboju "Nie pytaj o Polskę" Obywatela G.C., czyli projektu Grzegorza Ciechowskiego.



- Skąd inspiracja Ciechowskim? Myślę, że mimowolna. Będąc nastolatkiem namiętnie słuchałem Obywatela G.C. Bardzo mi pasowały teksty i muzyka. To była jedna z pierwszych kaset, którą kupiłem. Tak że Obywatel G.C. to jeden pierwszych artystów, który przypadł mi do gustu - wyjaśnia nam Bzyk.

"Wybacz mi Polsko" Bzyk (wokal, sampler) nagrał przy wsparciu Antoniego Dębskiego (gitara basowa) i Michała Dewódzkiego (gitara). W teledysku w roli poniewieranej Polski wystąpiła Julia Suszczyńska.



Nohucki to elektroniczno-akustyczny projekt Marcina Bzyka, wokalisty i współzałożyciela grupy Wu-Hae. W czerwcu 2011 r. ukazała się debiutancka płyta "Nohucki", przy której zaangażowani byli obok Bzyka także m.in. Piotr Wróbel (wokalista i gitarzysta Akurat), Olaf Deriglasoff (m.in. Kazik Na Żywo, Yugoton), jazzman Wojciech Karolak (m.in. Grube Ryby), Antoni Dębski, kolega Bzyka z zespołu Wu-Hae - Guzik i tancerka Magdalena Wołoch. Obecnie Nohucki to w pełni autorski projekt Bzyka.