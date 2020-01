Wvrm z kontraktem (nowa płyta "Colony Collapse")

Grindcore’owa grupa Wvrm z Karoliny Południowej podpisała kontrakt z kalifornijską Prosthetic Records.

Wvrm z kontraktem /Zak Thornton /

Pierwszym owocem współpracy kwartetu z Greenville z wytwórnią z Los Angeles będzie "Colony Collapse" - trzeci longplay Wvrm.

Reklama

"'Colony Collapse' to naturalny krok w rozwoju naszego brzmienia, które doskonalimy od lat, zwłaszcza w odniesieniu do dwu poprzednich albumów: 'Swarm Sound' (2014 r.) i 'Heartache' (2016 r.)" - napisali Amerykanie.

Nową płytę Wvrm zarejestrowano w DSC Recordings pod okiem Derricka Capertona. Za miks i mastring odpowiadał Phil Pluskota ze studia Sonic Assault.

Okładkę zaprojektował Wes Brooks.

“Colony Collapse" trafi do sprzedaży 13 kwietnia (winyl, CD, cyfrowo).

"My Fucking Dixie (The New South)" - to pierwszy utwór opublikowany przez muzyków Wvrm z ich nowego materiału. Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo WVRM - MY FUCKING DIXIE (THE NEW SOUTH)

Oto lista utworów albumu “Colony Collapse":

1. "Walled Slum City"

2. "War Promise//Secessionville"

3. "Shining Path"

4. "Anti-Democracy//Locust Breath"

5. "Black Flags Toward Sodom (Me Ne Frego)"

6. "Tank Reaper"

7. "Hands That Bear The Hive"

8. "Thorn Palace"

9. "My Fucking Dixie (The New South)"

10. "Years Of Lead"

11. "Violet Nuclear"

12. "Furious Movement//The Burning Tower"

13. "Colony Collapse"

14. "Angel Of Assassination".