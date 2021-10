"Wszystkie oblicza Jana Borysewicza". Posłuchaj singla "Pocztówka"

"Moi kochani, z przyjemnością zabieram Was w podróż artystyczną, którą odbyłem przez ostatnich 50 lat. Los stawiał na mojej drodze Artystów wybitnych, ciekawych, wymagających. Praca z nimi była dla mnie inspiracją i wpływała na kształt tego, kim jestem dzisiaj. Ten album to moje oblicza artystyczne, różnorodne, czasem zaskakujące, ale zawsze szczere.

Jestem przekonany, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie: własne wspomnienia, emocje, inspirację czy kawałek historii. Wspólnym mianownikiem tej podróży pozostaję Ja - jako przewodnik, autor i wykonawca. Życzę samych przyjemności, aby ten album towarzyszył Wam często" - tak mówi o płycie Borysewicz.

Reklama

"Wszystkie oblicza Jana Borysewicza" to album dokumentujący 50-letnią działalność kompozytorską Jana Borysewicza. Ponadczasowe utwory z udziałem czołowych polskich artystów, jak m.in. Piotr Fronczewski, Igor Herbut, Piotr Cugowski, Izabela Trojanowska, Piotr Rogucki, Ewa Bem, Katarzyna Nosowska, Anna Wyszkoni oraz przebój "Wciąż bardziej obcy" w nowej odświeżonej wersji, a ponadto dwa premierowe utwory "Zawsze przy Tobie" i "Pocztówka" - to gratka dla fanów i wszystkich wielbicieli muzyki rockowej.

Clip Jan Bo Nie wierz nigdy kobiecie - feat. Piotr Fronczewski

Singlem promującym album jest "Pocztówka" z udziałem Olafa Lubaszenki. "'Pocztówkę' nosiłem w sobie już od dawna. To taka melodia, która jest w człowieku bardzo długo, jest wynikiem poszukiwania dźwięków gdzieś głęboko w duszy. Jest kumulacją emocji, zmieniających się w czasie.

Przed trudnym wyzwaniem postawiłem Michała Wiraszko, prosząc go o napisanie tekstu. Ale jak słychać - wyczuł moje intencje idealnie. Jego myśli przybyły równie długą, retrospektywną podróż. Olaf, Twoja rola zapełniła jedyny brakujący element, tworząc niepowtarzalny klimat i nastrój całości. Mam nadzieję, że ten utwór skłoni i Was do chwili zastanowienia" - komentował gitarzysta.

Clip Jan Bo Pocztówka