Nic więc dziwnego, że rozpoczął tworzyć własne piosenki. W ciągu ostatniego roku serwisach streamingowych pojawiły się trzy single "To musi nam się udać", "Uciekajmy w las" oraz "Jest super" , który ukazał się 7 lipca, a teledysk do niego powstał na korcie tenisowym.

"Postanowiłem spełniać swoje marzenia, chociaż, tak jak w przypadku kabaretu, dosyć długo zbierałem się do tego. Mam w domu akordeon, gitarę, skończyłem szkołę muzyczną I stopnia. Więc zawsze coś tam sobie pobrzękiwałem, pisałem teksty. Rodzina, znajomi wiedzieli o tym i trochę mnie namawiali, żebym w końcu wyszedł z tym do świata. To, co teraz nagrywam, to jest efekt moich kilkuletnich zapisków" - zdradza w rozmowie.