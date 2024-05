Wściekły Ralph Kamiński odpowiada hejterom. Pójdzie im w pięty?

Bartosz Stoczkowski Wiadomości

W ostatnich tygodniach Ralph Kamiński daje odpór fali złośliwych memów na swój temat. Niektórzy internauci porównywali go do Jacka Kaczmarskiego, sugerując, że jego twórczość jest mniej wartościowa niż ta tworzona kiedyś. Innymi słowy "kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów".

Ralph Kamiński /materiały prasowe