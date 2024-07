Bebe Rexha nazwała "niewdzięcznikiem" G-Eazy’ego

Wokalistka w ostatnim czasie nie ma skrupułów w wywlekaniu brudów. Rapera G-Eazy’ego, z którym stworzyła swój jeden z największych hitów - "Me, Myself & I" - w usuniętym poście nazwała "niewdzięcznym przegrywem", któremu uratowała karierę swoją piosenką.

"Masz do mnie kontakt. Dlaczego do mnie nie napisałeś i zadałeś pytania osobiście, ty nadęty, niewdzięczny przegrywie. Masz szczęście, że ludzie znowu cię lubią, bo mogłabym wyciągnąć na wierzch wszystkie beznadziejne rzeczy, które zrobiłeś i jak mnie traktowałeś po tym, jak dałam ci twój jedyny prawdziwy hit" - napisała.

Rexha wytłumaczyła się później, dlaczego usunęła post, twierdząc, że żałuje tej decyzji

"Czasami trauma prowadzi nas do takiej reakcji, a ten okres był dla mnie traumatyczny. Piszę to ponieważ żałuję, że, to usunęłam i chcę tylko powiedzieć, że nadal podtrzymuję to, co napisałam" - dodała.