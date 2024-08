Mimo starannego przygotowania, występ nie obył się bez drobnych komplikacji technicznych. Już podczas pierwszego utworu Edyta Bartosiewicz zgłosiła przez mikrofon, że jej odsłuch jest ustawiony zbyt głośno. Artystka zwróciła się bezpośrednio do ekipy technicznej, prosząc o ściszenie dźwięku w słuchawkach. Mimo interwencji problemy techniczne nie ustąpiły całkowicie, co zmusiło wokalistkę do ponowienia prośby.