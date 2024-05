Przypomnijmy, że pod koniec lutego ruszyła światowa trasa koncertowa Olivii Rodrigo "GUTS World Tour", promująca jej wydany w 2023 roku album "GUTS".



Tournee Rodrigo objęło występy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Finał trasy zaplanowano na drugą połowię sierpnia 2024 roku. W maju i czerwcu Rodrigo koncertuje na Starym Kontynencie.

Wokalistka oprócz koncertów w Hiszpanii, Holandii, Francji, Włoszech i Niemczech, zaplanowała również cztery występy w Londynie. Bilety na wydarzenia rozeszły się błyskawicznie.

Na jednym z występów na Wyspach, wokalistka miała niespodziewane problemy z garderobą.

Wpadka Olivii Rodrigo. Tancerka próbowała ją ratować

15 maja odbył się jeden z czterech koncertów Olivii Rodrigo w Londynie. Jak się okazało, nie wszystko poszło tak, jak powinno.

Podczas wykonywania piosenki "Love Is Embarassing" wokalistka zaczęła się nerwowo śmiać. Szybko okazało się, że rozpiął się jej stanik, a gwiazda musiała ratować się, aby nie pokazać piersi fanom.

Szybko na pomoc artystce ruszyła tancerka stojąca za jej plecami, jednak mimo wielkich chęci nie mogła poradzić sobie w ruchu z problematyczną garderobą. Ostatecznie Rodrigo odwróciła się tyłem do widowni i pobiegła naprawić wpadkę z tancerką.

"To jest kompletny bałagan" - krzyknęła Rodrigo i zaczęła się śmiać.

W serwisie X fani skomentowali to, co się wydarzyło. "Dziewczyno, zatrzymaj się, tancerka chce ci pomóc", "Nie mogę sobie wyobrazić paniki tej tancerki, która próbuje jej pomóc", "Dlaczego się nie zatrzymała?", "Piosenka pasuje idealnie, bo to było wstydliwe" - czytamy.