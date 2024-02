13 lutego odbyła się gala Bestsellerów Empiku, na której wręczono nagrody dla twórców, którzy w minionym roku w dużej mierze przyczynili się do wzbogacenia polskiej kultury i sztuki.

Całe wydarzenie transmitowane było na Youtube, a także w telewizji TVN, która rozpoczęła telewizyjną relację godzinę później.

Rozdawanie nagród uświetniły występy popularnych polskich wykonawców. Na scenie zaprezentowali się artyści tacy jak Daria Zawiałow, Kortez, Kwiat Jabłoni, Monika Brodka oraz Daria ze Śląska.



Wpadka podczas występu Darii Zawiałow. Dwukrotnie przerywała występ

Zawiałow wykonała dwa utwory ze swojej najnowszej płyty "Dziewczyna pop". Na samym starcie zaprezentowała singel "Z tobą na chacie", natomiast chwilę później zaśpiewała "Fifi Hollywood".

I w trakcie wykonywania drugiego numeru pojawiły się niespodziewane problemy. Z jakiegoś powodu obecni na gali goście usłyszeli nagle tylko kawałek playbacku. Stało się to z winy produkcji, a sama artystka nie kryła zaskoczenia takim obrotem spraw.

"No, to poleciał chórek i loop. Takie rzeczy się zdarzają, jesteśmy na żywo" - komentowała. To nie był jednak koniec problemów. Gdy Zawiałow przerwała po raz drugi, rzuciła: "Kochani, znowu ta sama sytuacja. (...) Może być tak, że nie wystąpimy już albo zagramy na same gitary?"

Ostatecznie wokalistka już za trzecim razem wystartowała bez problemów, a publiczność nagrodziła ją oklaskami. Już po gali wokalistka skomentowała całą sytuacją na Instagramie. "Nie ma to jak występy na żywo hehe" - podsumowała.

Nieco więcej wokalistka powiedziała na udostępnionej relacji na Instagramie. "To był ciekawy wieczór, były jakieś problemy techniczne, ale myślę, że w jakiś sposób daliśmy sobie radę. Dziękujemy, że byliście z nami. Dzięki za wszystkie komentarze, dzięki za wsparcie" - mówiła.



Bestsellery Empiku 2023. Kto wygrał?

Bestsellery Empiku to nagrody, które od ponad dwóch dekad przyznawane są najpopularniejszym twórców Polsce. Laureatami statuetek zostają osoby o wysokich osiągnięciach w takich kategoriach, jak m.in. literatura, muzyka czy film.

W tym roku wśród zwycięzców znaleźli się m.in. Depeche Mode, Kortez i Taco Hemingway, którzy triumfowali w kategoriach muzycznych. Nagrodę w kategorii literatura piękna otrzymała natomiast Katarzyna Nosowska.