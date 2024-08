Michał Szpak to jedna z gwiazd polskiego show-biznesu, która zdecydowanie wyróżnia się na tle innych, a każdym swoim występem zbiera zarówno oklaski oraz zachwyty, jak i sporo krytycznych komentarzy. Polacy usłyszeli o nim w 2011 r., kiedy to artysta wziął udział w przesłuchaniach do programu "X Factor". W talent show TVN-u zdobył drugie miejsce i przyciągnął uwagę widzów oraz mediów na długie lata. Stał się popularny dzięki swojemu charakterystycznemu wizerunkowi. Przez lata zaskarbił sobie sympatię tysięcy fanów, jednocześnie wzbudzając wiele kontrowersji.

Już od jakiegoś czasu Michał Szpak nie pojawiał się w programach i festiwalach, nad którymi pieczę sprawowała Telewizja Polska. Powodem takich działań było złe potraktowanie gwiazdora przez TVP, gdy stacja była jeszcze uznawana za upolitycznioną. Pod koniec 2023 r. nastąpiła zmiana władzy, a w Telewizji Polskiej wprowadzono swoistą rewolucję. Formaty niektórych programów zostały zmienione, a do uwielbianych przez widzów teleturniejów zatrudniono nowych prowadzących. Festiwale i koncerty znów zaczęły gościć gwiazdy, które wcześniej odcięły się od działań TVP.

Za sprawą zmian w Telewizji Polskiej wiele gwiazd powróciło do występów w tejże stacji. Jedną z nich jest Michał Szpak, którego widzowie TVP dawno nie widzieli na swoich ekranach. Wokalista wystąpi m.in. w najnowszej edycji programu "The Voice of Poland" - ponownie zasiądzie w czerwonym fotelu, w roli trenera. Artysta zagościł także niedawno na wakacyjnej trasie "Lato z Radiem i Telewizją Polską". Wystąpił podczas jednego z koncertów, który odbywał się w Tarnowie.

Widzowie tłumnie skomentowali występ Michała Szpaka podczas "Lata z Radiem i Telewizją Polską"

Okazuje się, że widzowie TVP doskonale bawili się podczas występu Michała Szpaka na trasie "Lata z Radiem i Telewizją Polską". Tłumnie komentowali koncert pod zamieszczonym w mediach społecznościowych filmem z tego wydarzenia. "Tajfun, ogień i trzęsienie ziemi w jednym! To najkrótsza recenzja twojego występu", "To jest prawdziwy artysta. Brawo Michał!", "Dzięki za wykon. Dziś ciarki na plecach i łzy w oczach", "Cały koncert był super, ale najlepszy był jego występ", "Talent, charyzma i emocje", "Jak zawsze niesamowity i zaskakujący - dlatego czeka się na koncerty takiego artysty" - czytamy na Facebooku.

Michał Szpak zaliczył wpadkę w TVP. Zapomniał pierwszej zwrotki

Niewielu fanów dostrzegło jednak, że występ artysty nie był do końca idealny. Michał Szpak sam przyznał się do błędu! Wyznał przed wszystkimi oglądającymi, co poszło nie tak. Okazuje się, że zapomniał pierwszej zwrotki piosenki.

"Poza tym, że zapomniałem pierwszej zwrotki, było fantastycznie" - przyznał Michał Szpak, schodząc ze sceny w Tarnowie. Artysta pomylił się, wykonując piosenkę "Gaja". Szczęśliwie dla niego i jego fanów sytuację udało się opanować dzięki odsłuchowi. Niewielu oglądających zorientowało się, że coś jest nie tak, a występ wokalisty i tak został zaliczony do udanych. Zdecydowanie wiedział, jak wybrnąć z sytuacji, a wyjawiając swój sekret publiczności, pokazał, że ma dystans do siebie.

