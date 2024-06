Założony w 2000 r. zespół Sumptuastic największą popularność zdobył za sprawą debiutanckiej płyty "Bo to wszystko jest Dla Ciebie", która rozeszła się w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy. To z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Dla ciebie", "Warto żyć", "Kołysanka" czy "Bez pożegnania". Kolejne lata przyniosły takie hity, jak m.in. "Cisza", "Teraz już wiesz" i "Za jeden uśmiech twój".

Do 2010 r. za mikrofonem stała Iza Tarka, którą zastąpiła Aleksandra Ziora. Później stanowisko wokalistki objęła Magda Zguda, która właśnie wypuściła debiutancką solową piosenkę "Oceany" ( sprawdź! ).

Nagranie powstało we współpracy z gitarzystą, kompozytorem i producentem Tomaszem Lubertem. Muzyk znany jest z grup Virgin, Video i Volver, a także współpracy z różnymi wokalistkami. "Oceany" to wakacyjny utwór w rytmach latino, wyrażający silne emocje związane z rozstaniem, odwagę w obliczu zmian i nowych początków.

Wokalistka Sumptuastic debiutuje solo. Rozwód dostała w nieco ponad 12 minut

"Gdy poznałam męża miałam 15 lat, on 19. Pobraliśmy się 4 lata później. Byliśmy młodzi, pełni marzeń, energii i planów na przyszłość. Najbliżsi nie zgadzali się na nasz związek, ale to tylko dodawało nam wytrwałości i determinacji. On był dla mnie całym światem. Nie wierzyłam w żadne słowo mogące zmazać jego idealny obraz w mojej głowie, które mówiono na jego temat... i tak przez lata. 21 lat radości, smutków, sukcesów i porażek. Przez cały ten czas rozwijaliśmy się, uczyliśmy, jak radzić sobie z codziennymi problemami, wspierać się nawzajem i zachować miłość w obliczu trudności. Mimo to z biegiem lat coraz trudniej było utrzymać związek. Praca, obowiązki, dzieci, różnice poglądów - to wszystko wpłynęło na naszą relację. W końcu wspólnie podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie, który dostaliśmy w Legnicy, 13 maja br. w 12 minut i 34 sekundy" - opowiada Magda Zguda.

Wideo Magda Zguda- Oceany

Na problemy prywatne wokalistki nałożyły się kłopoty zawodowe.

"Jakby cały świat naraz zwalił mi się na głowę. Ta kumulacja sprawiła, że znalazłam się na emocjonalnym dnie. Miałam myśli samobójcze i wrażenie, że każdy dzień przynosił wyłącznie nowe rozczarowania... Czułam, że życie nie ma dla mnie już nic dobrego. Byłam wyczerpana. Gdyby nie dzieci - odpuściłabym. Powtarzałam to sobie jak mantrę: dzieci potrzebują mamy. Nie było takiej opcji, żeby odpuścić choć trudno wyobrazić sobie jak bardzo chciałam. Świadomość bycia potrzebną i czas zadziałały, jak najlepszy lek... Dziś czuje, że to wszystko miało ogromny sens, mam w sobie coraz więcej radości, nadziei, entuzjazmu co do życiowych wyzwań, czuje się zdrowsza... z nadzieją patrzę w przyszłość" - podkreśla Magda Zguda, która ma nadzieję, że piosenka "Oceany" da odbiorcom dawkę nadziei i inspiracji do zmian w swoim życiu.

Za teledysk nakręcony na Fuerteventurze odpowiadają Wojtek Andrzejuk, Marek Maliszewski i Mateusz Muc. Współautorami nagrania poza Lubertem są Sebastian Duchnowicz (muzyka, mix, master) i Jerzy Delwo (tekst).

Magda Zguda chce wspierać kobiety w trudnych chwilach

Magda Zguda zamierza wykorzystać swoje osobiste doświadczenie w otwieranych Centrach Rozwodowych na Dolnym Śląsku, gdzie przy współpracy wielu ekspertów chce kompleksowo wspierać kobiety.

"Życie to nie zawsze prosta droga, ale można z niego wyciągnąć wiele nauk. Co ważne uczymy się najwięcej właśnie w obliczu trudności i kryzysów. Nie tylko o innych - głównie o sobie. Optymizm, pracowitość, wytrwałość, wiara w siebie i otwarcie na nowe możliwości pomagają stworzyć nową historię, która napawała optymizmem nie tylko nas samych, ale także innych ludzi wokół nas" - podkreśla na koniec wokalistka.