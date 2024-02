Wokalista Maneskin pokazał się z nową dziewczyną na czerwonym dywanie. Kim jest ukochana idola Polaków?

Przez sześć lat Damiano David był parą z włoską modelką i influencerką Giorgią Soleri. Partnerka wokalisty grupy Maneskin wielokrotnie podkreślała o swojej miłości.



"Dziękuję ci, że codziennie czuję się błogosławiona. Jestem z ciebie dumna (i jestem twoją największą fanką) od pierwszego dnia i zawsze będę. Kocham cię moja miłości" - można było przeczytać na Instagramie.



Para rozstała się w połowie 2023 r. Od tego czasu plotkarskie media mocno interesują się miłosnym życiem 25-letniego wokalisty. W ostatnim czasie potwierdzono, że rockman spotyka się z amerykańską aktorką i wokalistką Dove Cameron. W weekend razem z 28-latką zadebiutowali na czerwonym dywanie, pojawiając się m.in. na imprezie przed rozdaniem Grammy.

Nowa miłość lidera Maneskin. Kim jest Dove Cameron?

Cameron popularność zdobyła za sprawą podwójnej, tytułowej roli w serialu "Liv i Maddie". Zagrała też w takich produkcjach, jak m.in. "Cloud 9", "Następcy" czy "Agenci T.A.R.C.Z.Y.".

To na planie "Liv i Maddie" poznała aktora Ryana McCartana, z którym stworzyła zespół The Girl and the Dreamcatcher, a także związała się prywatnie. Ich relacja przetrwała do 2016 r. Później Dove spotykała się z Thomasem Dohertym (lata 2017-2020), z którym grała w filmie "Następcy 2".



W grudniu 2023 r. Cameron wypuściła swój debiutancki album "Alchemical: Vol 1". Druga część ma pojawić wkrótce. Status przeboju zdobyła piosenka "Boyfriend" (ponad 70 mln odsłon).

Maneskin wracają do Polski. Gdzie odbędzie się koncert?

Przypomnijmy, że Maneskin - zwycięzcy Eurowizji 2021 - powrócą do Polski w roli jednej z gwiazd tegorocznej edycji Open'er Festival w Gdyni. Zagrają tam 3 lipca. Dorobek grupy zamyka trzecia płyta "Rush!" z 2023. Przed premierą pojawiły się single "Mammamia", "Supermodel", "The Loneliest" i "Gossip". W tym ostatnim utworze gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine .

Wokalista Damiano David, basistka Victoria De Angelis, gitarzysta Thomas Raggi i perkusista Ethan Torchio zaczynali wspólną działalność w 2015 roku, grając na ulicach Rzymu. Kilka lat później, dzięki wygranej na Eurowizji zostali obwołani zbawcami rocka. Na trasę zaprosili ich giganci z The Rolling Stones , a droga na największe areny i festiwale stanęła otworem.