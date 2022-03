Najbliższy koncert z albumem "Yugen" odbędzie się w najbliższą sobotę w Tichauer Music. To nowe miejsce na muzycznej mapie Polski, na terenie Browaru Obywatelskiego w Tychach. To jedyna w Polsce scena 360 stopni. Wojtek Mazolewski zapowiada, że ze sceny popłyną kojące dźwięki.

"Przyjedziemy z muzyką, która jest swoistym lekarstwem, talizmanem, wehikułem czasu i teraz wydaje mi się bardzo istotne to, że ma takie właściwości, które uspokajają. Te kompozycje są tylko trampoliną do tego, co się może zdarzyć, czyli gramy muzykę, która jest improwizowana, która wydarza się na bieżąco, wtedy, kiedy ją gramy. I są to czyste, prawdziwe emocje w oparciu o dobre intencje, które są zawarte w tych melodiach. A więc to trzeba usłyszeć, zobaczyć i po prostu pobyć razem" - mówi w rozmowie z agencją Newseria Lifestyle Wojtek Mazolewski, basista, kompozytor.

Artysta przekonuje, że bez najmniejszego wahania zdecydował się na kontynuację trasy koncertowej, bo, po pierwsze, lubi dzielić się z odbiorcami swoją twórczością, a po drugie - w tym przypadku niezwykle istotny jest również szczytny cel tego koncertu. To ukłon w stronę naszych sąsiadów z Ukrainy, bo zdaniem muzyka potrzebne jest im teraz ogromne wsparcie.

"Gramy muzykę, bo takie jest nasze zadanie, nasze powołanie, a do tego w obecnej sytuacji chcielibyśmy, żeby część dochodu została przeznaczona dla obywateli Ukrainy, których spotkała wielka tragedia, i nie możemy pozostać obojętni wobec tej sytuacji. A gramy w Tychach nie tylko po to, żeby leczyć siebie, ale też pomagać innym" - podkreśla.

Zdaniem Wojtka Mazolewskiego muzyka i kultura łagodzą obyczaje i jednoczą ludzi. W tym niespokojnym czasie artyści mogą więc odegrać niebagatelną rolę. On proponuje swoim odbiorcom twórczość, która jest antidotum na pełne napięcia i zawirowań chwile, gdy tak bardzo trudno o optymizm i równowagę.

"W takich momentach, jakie mamy dzisiaj, bardzo ważne jest to, żebyśmy byli razem. Żeby wszystkim tym, którzy chcą nas zastraszyć, pokazać, że im się to nie udało i że nie złamią w nas naszego ducha. Bycie razem, nawet śpiewanie piosenek czy granie muzyki, pomaga w tym, żebyśmy wewnętrznie bardzo mocno to poczuli, żeby podnosić naszego ducha, żeby płynęła przez nas prawdziwa energia życiowa i pomagała nam w osiągnięciu tych ważnych, dobrych celów. Będziemy więc dzielić się tą muzyką - lekarstwem" - mówi muzyk.

Najnowsza twórczość Wojtka Mazolewskiego została doceniona przez Akademię Fonograficzną. Album "Yugen" otrzymał nominację do Fryderyków w kategorii "muzyka korzeni, blues".

"Byłem zaskoczony, ponieważ nie wiedziałem, że był tam zgłoszony. Muzyka to nie sport, więc nie startowałem w żadnych konkursach czy plebiscytach. Dla mnie muzyka wykuwa się w domu, w salach prób, między muzykami i na wielogodzinnych próbach zespołu i tam zyskuje swoją wartość i to, czym jest. Potem weryfikuje to publiczność, kiedy jeździmy i gramy koncerty" - mówi basista.

"Podoba mi się to, że album 'Yugen' trafił do kategorii "muzyka korzeni, blues", dobrze to brzmi i chyba tam jest jego miejsce. Blues jest muzyką opowiadającą o ludzkich emocjach, cierpieniu, o ludzkim życiu. To zawsze jest dla mnie inspiracją. Gram życie - mówi muzyk.

Kolejne występy promujące album "Yugen" odbędą się m.in. w Łodzi, Białymstoku i Gdańsku. Później artysta będzie też koncertował z grupą Wojtek Mazolewski Quintet.

"Promujemy płytę 'Wojtek w Czechosłowacji' oraz za chwilę być może coś jeszcze, ale na razie lepiej, żebym tego nie mówił, bo zdradzę pewną niespodziankę. Na pewno mogę powiedzieć jednak, że to był bardzo intensywny czas pracy przez ostatnie miesiąc, albo nawet lata, więc w muzyce, która niebawem będzie się od nas pojawiać, będzie bardzo wiele poważnych i mocnych emocji" - mówi Wojtek Mazolewski.