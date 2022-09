Wojtek "Łozo" Łozowski powraca do mediów? Wyciekły nazwiska uczestników "Azja Express"

Ruszyły zdjęcia do trzeciej edycji telewizyjnego show "Azja Express". W "Fakcie" możemy znaleźć trzymane w tajemnicy nazwiska uczestników programu TVN-u. Jednym z nich ma być dawno niewidziany Wojciech "Łozo" Łozowski, były wokalista Afromental i juror pierwszych sześciu edycji "Must Be The Music" w Polsacie.

Wojtek "Łozo" Łozowski na dłuższy czas zniknął z mediów /Artur Zawadzki / Reporter