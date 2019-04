Wojtek Cugowski szykuje solowy album. Co dalej z grupą Bracia?

Wiosną mamy poznać pierwsze efekty solowych prac Wojtka Cugowskiego, gitarzysty grupy Bracia. Rodzinna formacja obecnie została zawieszona.

Przypomnijmy, że liderami grupy Bracia są wokalista Piotr Cugowski i Wojtek Cugowski (gitara, wokal), którzy pod rodzinnym szyldem grają od 1997 r.

W latach 2014-18 bracia występowali razem ze swoim ojcem, wokalistą Krzysztofem Cugowskim z Budki Suflera jako Cugowscy.

Okazało się, że swoimi projektami zajęli się teraz cała rodzina Cugowskich - zasiadający w jury "The Voice of Poland" Piotr Cugowski do tej pory zaprezentował dwie piosenki zapowiadający własny album ("Kto nie kochał" i "Zostań ze mną"). Wokaliście pomaga Jarek Chilkiewicz, gitarzysta Braci.

Z kolei u boku Wojtka Cugowskiego pojawili się Tomek Gołąb (bas) i Bartek Pawlus (perkusja), czyli sekcja rytmiczna Braci.

"Bez przerwy dostaję pytania odnośnie zespołu Bracia, powiem więc tylko tyle bez wchodzenia w szczegóły: działalność zespołu została zawieszona na czas nieokreślony z początkiem 2019 roku. Czas na nowe wyzwania i nową muzykę" - informuje Wojtek Cugowski.

Jeszcze wiosną mamy poznać pierwsze zapowiedzi solowego albumu.

