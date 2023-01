W trakcie wszystkich 30. finałów WOŚP, które odbyły się na przestrzeni ostatnich lat, fundacja zebrała ponad 1 mld 935 mln złotych - za sprzęty kupiono ok. 70 tysięcy urządzeń ratujących zdrowie i życie. W tym roku zebrano już ponad 149 mln złotych i nie jest to jeszcze koniec, bo wiele aukcji wciąż trwa.

W 2023 roku głównym celem zbiórki była walka z sepsą, czyli zakażeniem, które powoduje ogromne cierpienie. Wielu osłabionych pacjentów zaatakowanych przez bakterie nie ma szansy powrócić już do zdrowia.

Przy okazji 31. finału WOŚP, o sepsie opowiedziała Agata Młynarska. Córka wybitnego tekściarza, Wojciecha Młynarskiego, przyznała, z jak ogromnym cierpieniem musiał borykać się jej ojciec w momencie kontaktu z bakterią.

Reklama

Agata Młynarska o walce Wojciecha Młynarskiego z sepsą

"Moje osobiste doświadczenie dotyczy wspomnień z początkiem odchodzenia mojego ojca, który właśnie zachorował na sepsę i lekarze nie umieli do końca jeszcze złapać, co to jest, ponieważ ta diagnostyka jest kluczowa w pierwszych chwilach sepsy" - wyznała w "Dzień Dobry TVN".

Jak dodała Młynarska, sepsa to nie wyrok, a dzięki odpowiedniemu sprzętowi i natychmiastowemu działaniu można zwalczyć zakażenie.

"Byłam pewna, że tata umrze. Że nie będzie już żadnych szans na uratowanie. (...) W przypadku mojego taty mieliśmy tę odrobinę szczęścia, że zaskoczył i po długich tygodniach walki o jakość życia odzyskał przytomność i był z nim kontakt. Ale od tego momentu poziom uszkodzonych narządów wewnętrznych już był ogromny — przede wszystkim poziom uszkodzenia końcówek nerwów, co spowodowało, że jak tata leżał dłużej w szpitalu, nie mógł być właściwie przez nikogo dotykany, bo to sprawiało mu potworny ból i zaczęło się jego gigantyczne cierpienie w agonii" - opowiadała Młynarska.

Wojciech Młynarski był autorem ponad dwóch tysięcy tekstów - do najpopularniejszych należały m.in. "Światowe życie", "Och, ty w życiu", "Kartoflanka", "Prześliczna wiolonczelistka" czy "Róbmy swoje". Jego ikonicznym utworem było "Jesteśmy na wczasach". Twórca zmarł 15 marca 2017 roku w wieku 75 lat. Dziewięć dni później urna z jego prochami spoczęła w Alei Zasłużonych Cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

"Umiłowanie słowa, poezja, stylowość, inteligencja i humor, żart - takim my go zapamiętamy" - mówił o artyście podczas ostatniego pożegnania o. Tomasz Dostatni.

Wideo Wojciech Młynarski, Jesteśmy na wczasach

Czytaj też: