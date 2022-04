Ojcem Leo Wooda jest adoptowany syn gitarzysty, Jamie. Ronnie przysposobił Jamiego po tym, jak poślubił swoją drugą żonę, modelkę Jo Karlslake (Jamie był jej dzieckiem z poprzedniego związku). Rodzina muzyka jest bardzo liczna, gdyż łącznie ma on sześcioro dzieci. Po raz ostatni został ojcem w 2016 r., gdy na świat przyszły bliźniaczki - Gracie Jane i Alice Rose, których doczekał się ze swoją obecną żoną, producentką teatralną, Sally Humphreys.

O ile życie jego dzieci toczy się poza okiem kamer, o tyle rozgłos pojawił się ostatnio wokół jego wnuka - 16-letniego Leo. Został on bowiem powołany do reprezentacji Wielkiej Brytanii w boksie. Przez kolejne dwa lata będzie brał udział w rozmaitych zawodach, by wywalczyć kwalifikację olimpijską na igrzyska w Paryżu w 2024 r.

Reklama

"Ronnie nie mógłby być dumniejszy z Leo. Cała rodzina jest za nim i nie może się doczekać, aby zobaczyć, jak daleko zajdzie. Są przekonani, że ma wielki potencjał" - dziennik "The Sun" dowiedział się od swojego źródła.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Twoja twarz brzmi znajomo”: Mariusz Totoszko jako Mick Jagger! INTERIA.PL

Leo, poza występem na olimpiadzie, marzy o zawodowej karierze bokserskiej, o czym mówi w wywiadzie na youtubowym kanale "Grasroots Boxin". Po raz pierwszy stanął na ringu w wieku 13 lat. Wcześniej grał w piłkę nożną, ale ten sport go nudził. Jego idolem jest ukraiński bokser Wasyl Łomaczenko.