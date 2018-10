Wkrótce ukaże się pośmiertny album Lil Peepa. Co na to matka rapera? ("Cry Alone")

W listopadzie do sprzedaży trafi pośmiertna płyta zmarłego Lil Peepa "Come Over Wheny You’re Sober, Pt. 2". Promuje go singel "Cry Alone".

Lil Peep zmarł w wieku 21 lat / Pascal Le Segretain /Getty Images

Lil Peep (Gustav Ahr) zmarł 15 listopada 2017 r. w wyniku przypadkowego przedawkowania leków zwierających fentanyl i alprazolam. Dwa tygodnie wcześniej skończył 21 lat.

Reklama

Krótko po śmierci rapera pojawiły się spekulacje, czy i w tym przypadku niedokończony materiał ujrzy światło dzienne.

Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać, gdyż w styczniu 2018 roku do sieci trafiła wspólna piosenka Lil Peepa i Marshmello "Spotlight". We wrześniu natomiast premierę miał utwór Peepa oraz również tragicznie zmarłego XXXTentaciona "Falling Down".



Wideo Lil Peep & XXXTENTACION - Falling Down

Sprawdź tekst i tłumaczenie piosenki "Falling Down" w serwisie Teksciory.pl!

W październiku potwierdzono, że kilka dni przed rocznicą śmierci Peepa do sprzedaży trafi album "Come Over When You're Sober, Pt. 2". Na singel wybrano utwór "Cry Alone".

Piosence towarzyszy również teledysk autorstwa Maxa Beck. "Peep i ja kręciliśmy 'Cry Alone' w maju 2017 roku. Oryginalnie ten numer miał trafić na jego album "Come Over When You’re Sober, Pt. 1", ale finalnie skończył na jej drugiej części" - tłumaczył reżyser.



Wideo Lil Peep - Cry Alone (Official Video)

Sprawdź tekst piosenki "Cry Alone" w serwisie Teksciory.pl!

Płytę miała okazję przesłuchać już matka rapera - Liza Womack. Kobieta w rozmowie z fanami i przedstawicielami wytwórni przyznała, że cieszy się z wydania słodko-gorzkiego "COWYS2".

"To ważne album, ponieważ jest to dzieło młodego, kreatywnego pioniera. Jest też ważny, ponieważ Gus nie żyje, ale ta płyta powstałaby, gdyby żył. Gus przywiązywał wagę do swojej muzyki, dbał o jej jakość, chciał, aby była czymś imponującym" - wspominała Womack.

Album "Come Over When You’re Sober, Pt. 2" do sprzedaży trafi 9 listopada tego roku.

Tracklista pośmiertnej płyty Lil Peepa:

1. "Broken Smile (My All)"

2 ."Runaway"

3. "Sex With My Ex"

4. "Cry Alone"

5. "Leanin'"

6. "16 Lines"

7. "Life Is Beautiful

8. "Hate Me"

9. "IDGAF"

10. "White Girl"

11. "Fingers".