Witold Paszt zaszczepiony. Wcześniej zmagał się z koronawirusem

Witold Paszt ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem. W ostatnim wpisie poinformował, że przyjął dawkę szczepionki.

Witold Paszt był trenerem w programie "The Voice Senior" /Tomasz Urbanek/Dzień Dobry TVN/ /East News

Pod koniec 2020 roku pojawiły się zdjęcia, na których widać było, że wokalista ciężko przeszedł zakażenie koronawirusem.



"Wspaniałe dziewczyny z teamu i cała ekipa programu robiła wszystko, bym przed kamerą wyglądał i czuł się dobrze. Jak zawsze pięknie im dziękuję! Ale był to dla mnie trudny dzień. Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie.

Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - napisał wokalista grupy VOX po zakończeniu nagrań do programu "The Voice Senior".



W wywiadzie udzielonym redakcji Wirtualnej Polski muzyk opowiedział o swojej walce. "Muszę przyznać, że przeżywałem naprawdę trudne chwile. Po dwóch, trzech krokach byłem zmęczony, jakbym przebiegł maraton. Chciałem przestrzec wszystkich, którzy bagatelizują tę chorobę - to naprawdę nie są żarty. Jasne, są tacy, którzy przechodzą ją bezobjawowo i bezboleśnie, ale czasem to jest prawdziwa gra ze śmiercią" - wytłumaczył.



Teraz poinformował, że przyjął szczepionkę na koronawirusa. "Wreszcie i ja mam to słynne 5G!" - zażartował. "Mówiąc poważnie - zaszczepiłem się. Bardzo się cieszę i namawiam wszystkich, żeby też to rozważyli. W końcu wszyscy chcemy powrotu do normalności, prawda?!" - dodał.