Witchery: Szczegóły nowego albumu "Nightside"

"Nightside", ósmy album Witchery, zarejestrowano w szwedzkim SolnaStudio, czym na własną rękę zajęli się muzycy zespołu. Miks i mastering wykonał ponownie Daniel Bergstrand (m.in. Behemoth, In Flames, Meshuggah). Autorem okładki jest - po raz kolejny - szwedzki artysta Andreas "Diaz" Pettersson.

Przypomnijmy, że szwedzką supergrupę tworzą gitarzyści Partrik Jensen (również w The Haunted, eks-Seance i Satanic Slaughter) i Rikard Rimfält (eks-Seance, Satanic Slaughter), wokalista Angus Norder (także w Nekrokraft) i perkusista Chris Barkensjö (m.in. Lik, eks-Kaamos, Face Down, The Resistance, Blackshine, Carnal Forge, Repugnant, Serpent Obscene). Aktualny skład uzupełnia basista Victor Brandt (Dimmu Borgir, eks-Entombed A.D.), który w tym roku oficjalnie zastąpił wieloletniego członka Witchery Sharleego D'Angelo (Arch Enemy, Spiritual Beggars, eks-Mercyful Fate i King Diamond).



Na pierwszej od pięciu lat płycie Witchery nie zabraknie też gości, a konkretnie Jeffa Walkera z liverpoolskiego Carcass, który zaśpiewał w kompozycji "A Forest Of Burning Coffins"; oraz trzech gitarzystów prowadzących: Duńczyka Hanka Shermanna z Mercyful Fate w numerze "Left Hand March"; Simona Johanssona, członka szwedzkiej formacji Wolf i właściciela wspomnianego SolnaStudio, którego usłyszymy w utworze "Crucifix And Candle"; a także Maćka Ofstad z norweskiego Kvelertak - w tym przypadku mowa o kompozycji "Don't Burn The Witch".

Następca albumu "I Am Legion" (2017 r.) będzie mieć swą premierę 22 lipca nakładem niemieckiej Century Media Records (CD, na winylu, cyfrowo).

Nową płytę Witchery promuje już singel "Popecrusher". Towarzyszący mu, animowany teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Witchery Popecrusher

Oto lista utworów albumu "Nightside":

1. "Witching Hour"

2. "Don't Burn The Witch"

3. "Storm Of The Unborn"

4. "Er Steht In Flammen“

5. "Popecrusher"

6. "Left Hand March"

7. "Under The Altar"

8. "Churchburner"

9. "Crucifix And Candle"

10. "A Forest Of Burning Coffins"

11. "Nightside".