Billy Joel jest największą gwiazdą nowojorskiej sceny. Jego największym przebojem pozostają utwory "Piano Man" oraz słynne "Uptown Girl".

Legendarny autor piosenek, kompozytor i pianista wydał ostatni dotąd album "Fantasions and Delusions" w 2001 roku. Był to jednak krążek złożony z utworów muzyki klasycznej, współtworzonych z udziałem Richarda Hyung-ki Joo.

W rzeczywistości Joel przeszedł na autorską emeryturę w 1993 roku wraz z albumem "River of Dreams". Później wydał zaledwie jedną piosenkę, "All My Life" (2007), która była prezentem dla jego wówczas świeżo upieczonej żony, Katie Lee (dwa lata później wzięli rozwód). 1 lutego ukazała się pierwsza od tego czasu piosenka artysty, której towarzyszy teledysk.

Willa gwiazdora ocieka luksusem. Widok z lotu ptaka zapiera dech!

Ostatnio legendarny piosenkarz zdecydował o sprzedaży jednego ze swoich luksusowych domów. Billy Joel, którego majątek wyceniany jest na 225 mln dolarów, jeszcze pół roku temu wystawiał go za 65 mln dolarów, ale teraz zdecydował się obniżyć cenę do 55 mln dolarów. Elegancki wystrój i pastelowe wykończenie domu zachwycają fanów architektury.

Dom 74-letniego gwiazdora muzyki leży na 26 akrowej działce, a sama posiadłość ma 2 tys. metrów kwadratowych! Budynkowi towarzyszy ogromny basen, a także wiele udogodnień jak lądowisko dla helikopterów, pływający dok czy rampa dla łodzi. Przede wszystkim jednak dom graniczy z przepięknym, błękitnym oceanem, do którego poprowadzono specjalne, prywatne dojście.

Ponadto wewnątrz znajduje się pięć sypialni i sześć łazienek, kręgielnia, domowe kino, spiżarnia na wino, dodatkowy kryty basen i garaż na cztery samochody.

Dom naprawdę może zachwycić - nawet tych, którzy nie przykładają zbyt wielkiej wagi do wystroju, bo jest niezwykle ponadczasowy. Wewnątrz połączono różnorodne style (nowoczesny, ale też anglikański), tworząc prawdziwie eklektyczny obraz całości. Uwaga niektórych skupi się z pewnością na meblach ogrodowych, które znajdują się na tarasie. Pomimo że dom jest tak drogi, to tego rodzaju wiklinowe krzesła z poduszkami są dostępne w wielu popularnych dyskontach.

Zobacz zdjęcia rezydencji!

Zdjęcie Dom Billy'ego Joela na Florydzie zachwyci nawet wybrednych / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie Podjazd do domu Billy'ego Joela / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie Korytarz w domu Joela dosłownie docieka luksusem / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie Przy urządzaniu domu Billy Joel postanowił nieco pomieszać style - wszędzie za to dominuje drewno i brąz / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie Jasne przestrzenie dominują w salonie Billy'ego Joela. Przez jedno z okien mamy bezpośredni widok na ocean / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie W domu oczywiście znalazło się także miejsce na odpoczynek i wizyty gości, czyli "barek" / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM

Zdjęcie Na tarasie domu wartego 55 mln dolarów znalazły się meble, które bez trudu można by odnaleźć w polskich dyskontach / REALTOR / Planet / Forum / Agencja FORUM