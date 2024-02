Pod koniec lipca 2022 r. pojawił się siódmy album Beyonce - "Renaissance". To już wówczas zapowiedziała, że będzie to pierwszy odcinek trzyczęściowego projektu.

W ramach promocji tego wychwalanego wydawnictwa (m.in. cztery statuetki Grammy) amerykańska gwiazda powróciła do Polski, by dać dwa wyprzedane występy na PGE Narodowym w Warszawie. Trasa została podsumowana wypuszczonym w grudniu 2023 r. filmem "Renaissance: A Film by Beyonce", który ukazywał kulisy i przygotowania do tournée.

Beyonce podczas Super Bowl zapowiedziała nową płytę. Co już wiemy?

Super Bowl - finał ligi futbolu amerykańskiego - to jedno z największych sportowo-muzycznych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych i najchętniej oglądane wydarzenie w tamtejszej telewizji, mające kluczowe znaczenie dla sektora reklamowego. 30-sekundowe spoty kosztują miliony dolarów. Podczas jednej z reklam Beyonce ujawniła, że szykuje nowy materiał. "Kosmiczne" wideo błyskawicznie podbiło internet.



W mediach społecznościowych pojawiły się pierwsze szczegóły - "Act II" ukaże się 29 marca. Do sieci trafiły już dwa pierwsze single: "Texas Hold 'Em" ( sprawdź! ) i "16 Carriages" ( zobacz! ).

Przypomnijmy, że pierwsza część trylogii utrzymana była w tanecznym klimacie, inspirowanym muzyką disco i house. Druga ma przynieść więcej klimatów country. Tego typu inspiracje pojawiły się wcześniej w piosence "Daddy Lessons" z płyty "Lemonade." (2016).

Clip Beyonce TEXAS HOLD 'EM (Visualizer)

Clip Beyonce 16 CARRIAGES (Visualizer)