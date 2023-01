Do września 2022 roku prezesem TVP był Jacek Kurski. Polityk pożegnał się ze stanowiskiem, a jego miejsce zajął Mateusz Matyszkiewicz. Od dawna mówi się o tym, że nowy prezes nie chce w TVP disco polo w tak dużej ilości, jak dotychczas.

W wywiadzie udzielonym Tomaszowi Sakiewiczowi prezes stwierdził, że nie chce, by słuchanie disco polo było "jakimś elementem wykluczenia społecznego". "To przeciwna strona ma tendencje do takich przekazów: ja nie słucham disco polo, więc jestem lepszym człowiekiem. Bo jem sushi, słucham RMF Classic, ewentualnie smuty jazzowej i głosuję na PO, oglądam TVN i gardzę disco polo, tymi wieśniakami. Traktowanie disco polo jako elementu pogardy społecznej to choroba III RP" - mówił.

Prezes TVP szykuje zmiany. "Oferta TVP nie była dla każdego"

Po występie Black Eyed Peas na Sylwestrze z Dwójką, wielu polityków prawicowych liczyło na wyciągnięcie konsekwencji wobec osób, które miały zezwolić na pokazywanie opasek wspierających LGBT u publicznego nadawcy. Janusz Kowalski nazwał nawet to, co widział w telewizji "homopropagandą". Te zarzuty także odpiera.

"Nie jestem politykiem. Oczywiście wiem, że tarcia w koalicjach rządowych są czymś naturalnym. Moim zadaniem jest gwarantowanie równego dostępu i posłowie Solidarnej nie są i nie będą tu przez nas w żaden sposób dyskryminowani" - powiedział Matyszkowicz.

W rozmowie z Katarzyną Krzykowską dla Polskiej Agencji Prasowej nowy prezes zapowiedział, że Telewizja Polska ma bardziej otworzyć się na nowych widzów. "Telewizja Polska będzie miała ofertę także dla tych widzów, którzy w ostatnich latach jej nie oglądali. Grupa widzów Telewizji Polskiej w ostatnich latach ulegała zawężeniu. Oferta TVP nie była dla każdego" - dodał Mateusz Matyszkowicz.

