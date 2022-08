Duet Britney Spears z 75-letnim Eltonem Johnem jest jej pierwszą aktywnością muzyczną od czasu trwającego 13 lat ubezwłasnowolnienia przez ojca. Piątkowa premiera utworu "Hold Me Closer" była zatem rodzajem testu, czy jest jeszcze dla niej miejsce w muzycznej branży. Jak się okazuje jest. I to na podium.

Gdy tylko informacja o udanym powrocie gwiazdy dotarła do Eltona Johna ten nie omieszkał podziękować Spears za poprawienie mu humoru, a wszystkich obserwatorów swojego konta na Twitterze zapewnił, że Britney to prawdziwa ikona i on w nią nigdy nie wątpił.

Reklama

Jak wyjaśnia "People", "Hold Me Closer" łączy refren przeboju Eltona Johna z 1972 roku "Tiny Dancer" i zwrotki jego przeboju "The One" z 1992 roku ze świeżą, dance-popową produkcją.

Clip Elton John Hold Me Closer (Official Audio)

Jak doszło do tego, że w nagraniu wzięła udział Spears, gwiazdor zdradził w wywiadzie dla magazynu "The Guardian". Powiedział, że kiedy producent Andrew Watt skończył pierwszy remiks piosenki, nie byli pewni, kto może dołączyć do niego w utworze. To wtedy mąż Johna, David Furnish, zasugerował, że najlepszym wyborem będzie... Spears.

Piosenkarka oczywiście się zgodziła, ale nie mogła pojechać do Londynu, aby nagrać duet, ponieważ była w podróży poślubnej z mężem Samem Asghari. Zamiast tego nagrała swój wokal w studiu Watta w Los Angeles. Według "The Guardian", zajęło jej to mniej niż dwie godziny.