"Wiedźmin": Jest oficjalne wideo do piosenki "Toss a Coin to Your Witcher" [TEKST]

Przebój "Toss a Coin to Your Witcher" z serialu Netflixa "Wiedźmin" wreszcie doczekał się oficjalnego wideo. Do sieci trafił właśnie tzw. lyric video.

Widzowie Netflixa błyskawicznie ruszyli na poszukiwanie piosenki "Toss a Coin to Your Witcher", którą na zakończenie drugiego odcinka "Wiedźmina" zaśpiewał serialowy Jaskier. Wykonuje ją Joey Batey, który wciela się właśnie w przyjaciela Geralta.

Utwór podbił serca internautów, którzy zaczęli tworzyć swoje przeróbki i parodie.

Najpopularniejsze wideo z oryginałem ma ponad 19 mln odsłon. Metalowy cover w wykonaniu brazylijskiego wokalisty Dana Vasca zanotował ponad 8,5 mln odtworzeń.

Dopiero miesiąc po emisji serialu do sieci trafił oryginalny lyric video.

Autorkami "Toss a Coin to Your Witcher" i całej ścieżki dźwiękowej do "Wiedźmina są urodzona w rosyjskim Sankt Petersburgu i pracująca w Hollywood Sonya Belousova oraz szwajcarsko-włoska kompozytorka Giona Ostinelli (także pracuje w USA).

Jeszcze przed premierą pierwszego sezonu Netflix oficjalnie ogłosił, iż powstanie druga seria "Wiedźmina". Powrócą w niej m.in. Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan i Joey Batey odtwarzający główne role w ekranizacji książek Andrzeja Sapkowskiego.

