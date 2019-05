Whitney Houston wróci na scenę jako hologram

Fani legendarnej piosenkarki mają na co czekać. Wiadomo już, że trwają prace nad stworzeniem hologramu Houston i trasą koncertową, na której zaprezentowane zostaną największe przeboje wokalistki.

Powstaje hologram Whitney Houston /Kevin Winter /Getty Images

Mimo że Whitney Houston zmarła 11 lutego 2012 roku, pamięć o niej i o jej twórczości jest żywa.



Mimo, iż artystki nie ma już z nami, fani będą mogli zobaczyć ją na scenie raz jeszcze. Wszystko, za sprawą hologramu, nad którym już trwają prace. W planach jest też musical na Broadwayu oraz albumu z niezrealizowanymi utworami wokalistki.

Informacje te ujawniła Pat Houston - była szwagierka i menedżerka piosenkarki, jak też jedyna wykonawczyni jej majątku – w wywiadzie dla "New York Times". Kobieta wyjaśniła, że wszystkie projekty związane z osobą Houston mają na celu odzyskanie spuścizny, którą po sobie pozostawiła.



"Zanim odeszła, wokół jej nazwiska było sporo negatywnej energii; nie chodziło już o muzykę. Ludzie zapomnieli, jaka była wspaniała. Pozwolili, aby wszystkie osobiste rzeczy dotyczące jej życia przeważały nad tym, dlaczego w niej w pierwszej kolejności się w niej zakochali".

Pat Houston dodała też, że "Wszystko zależy od wyczucia czasu. Ostatnie siedem lat było bardzo emocjonalnie. Ale teraz chodzi o bycie strategicznym".

W sprawie pracy nad hologramem została podpisana już umowa z wydawnictwem muzycznym Primary Wave Music Publishing. W ramach niej wydawnictwo otrzyma 50 procent aktywów majątku, tantiemy muzyczne i filmowe oraz prawo do wykorzystania imienia gwiazdy, jak i wizerunku. Podobno koszty tej transakcji wyniosły około 14 milionów dolarów.



W wykonaniu hologramu Whitney usłyszymy największe przeboje legendy, m.in. "I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)" czy "The Greatest Love of All".

Na temat Whitney ma zostać wydana w tym roku także książka "A Song for You: My Life with Whitney Houston". Jej autorką jest była asystentka i przyjaciółka piosenkarki, Robyn Crawford. Opowie ona nie tylko o szczegółach z życia gwiazdy, ale ma zdradzić także prawdę, o swojej relacji z Whitney. O tym, co łączyło obydwie panie media spekulowały od lat sugerując, że mógł to być romans.



"Robyn przerywa milczenie, by podzielić się poruszającą i nierzadko skomplikowaną historią swojego życia i relacji z Whitney" - napisano w zapowiedzi książki. "Robyn, ze szczerością i dbałością o detale, daje czytelnikowi wgląd w życie i karierę Whitney. Opowieść zaczyna od momentu pierwszego spotkania z Whitney w latach 80. kiedy obydwie były nastolatkami, aż po ogromny sukces, który osiągnęła wokalistka". Wszystko to opisze osoba, która znała Huston nie tylko zawodowo, ale też osobiście i była z nią w najważniejszych momentach życia.