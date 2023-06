"WHAM!". Kiedy premiera dokumentu o zespole George'a Michaela?

Zwiastun jest zapowiedzią historii o drodze i przyjaźni George'a Michaela i Andrew Ridgeleya, którzy od szkolnej ławki doszli na sam szczyt w branży muzycznej.

W "WHAM!" wykorzystano materiały z prywatnych archiwów artystów, a także nieznane dotąd nagrania i nieopublikowane wcześniej wywiady.

George Michael (1963 - 2016) 1 / 11 25 grudnia 2016 roku w wieku 53 lat zmarł George Michael - kompozytor, wokalista, producent, a także członek grupy Wham! Źródło: Getty Images Autor: Express Newspapers

Dokument przypomina historię zespołu od samego początku, czyli 1982 roku. Wtedy też dwoje nastoletnich przyjaciół zamarzyło sobie o wielkiej karierze. Trwająca jedynie 4 lata kariera grupy przeszła ich najśmielsze oczekiwania, a przeboje "Club Tropicana", "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go Go" czy "I'm Your Man" na stałe zapisały się w historii współczesnego popu.

"Zawsze marzyłem tylko o jednym. Założyć zespół z George'em" - mówi w zapowiedzi Ridgeley.

Na platformie streamingowej od 5 lipca będzie można oglądać dokument wzbogacony o niepublikowane wcześniej materiały. Jego reżyserem jest Chris Smith ("Król tygrysów", "Sr."), a za produkcję odpowiadają John Battsek ("Najgłębszy wdech") i Simon Halfon ("Supersonic").

Zobacz zwiastun "WHAM!":

Wideo youtube