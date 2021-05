"Wesela z piekła rodem" w Polo TV: Bezwstydna Kinia w akcji!

Co się wydarzy w najbliższym odcinku drugiego sezonu serialu "Wesela z piekła rodem" w Polo TV?

Kadr z serialu "Wesela z piekła rodem" /Polo TV

Każdy odcinek, to inne wesele, inna para młoda i jej rodzina. Każde wesele to inna historia, która zaskakuje swoim przebiegiem.

W drugim sezonie serialu "Wesela z piekła rodem" pojawiają się nowi bohaterowie. W kuchni królować będzie nowy kucharz Robson, a na czele ekipy zamiast pani Krysi Zajączek stanie jej siostra Alinka, która wszystkim da nieźle popalić.

Premierowe "Wesela z piekła" rodem zawsze w sobotnie wieczory o godz. 20.00 (po dwa odcinki) w Polo TV.

Czy ktoś bywa na weselach, czy nie, jedna kwestia powinna być jasna - para młoda jest w tym dniu najważniejsza. Ale nie dla wszystkich może być to takie oczywiste. Na weselu Jagody i Radka, niespodziewanie pojawia się młoda, bezwstydna Kinia, która we wszystkim próbuje przyćmić pannę młodą. Wydawać by się mogło, że jej wybryki całkowicie rozbiją wesele. Ale może, paradoksalnie, połączą one na nowo skłóconą rodzinę?