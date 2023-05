Werewolves: Sprawdź singel "Under The Ground" z czwartej płyty

Zgodnie z powiedzeniem, by nie zmieniać zwycięskiej drużyny, miksem i masteringiem czwartego longplaya tasmańskich deathmetalowców ponownie zajął się Joe Haley z Psycroptic w Crawlspace Studio, a okładkę po raz kolejny zaprojektował australijski artysta Mitchell Nolte. Nagrania również odbyły w tych samych studiach, czyli Holes And Corners (bas i gitara), Jack Hartley Audio (wokale) i Anubis (perkusja).

Nowy album zespołu grającego na gitarze wokalisty Sama Beana (także w The Antichrist Imperium, The Berzerker), perkusisty Dave'a Haleya (Psycroptic, Abramelin, Ruins, King, Blood Duster) i gitarzysty Matta Wilcocka (The Antichrist Imperium, The Berzerker, Abramelin) będzie mieć swą premierę 11 sierpnia nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).

Płytę "My Enemies Look And Sound Like Me" promuje już singel "Under The Ground", do którego powstał teledysk. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip WEREWOLVES UNDER THE GROUND

Werewolves - szczegóły albumu "My Enemies Look And Sound Like Me" (tracklista):

1. "Under The Ground"

2. "My Enemies Look And Sound Like Me"

3. "Bring To Me The Kill"

4. "Brace For Impact"

5. "Destroyer Of Worlds"

6. "Neanderhell"

7. "I Hate Therefore I Am"

8. "I Knew Nothing Then And I Know Less Now"

9. "Do Not Hold Me Back".