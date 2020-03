Werewolves: Miażdżący debiut gotowy

Nowo powstała, australijska grupa Werewolves przygotowała debiutancki album "The Dead Are Screaming".

Werewolves przed premierą /Oficjalna strona zespołu

Wyjaśnijmy od razu, że trio Werewolves tworzą dobrze rozpoznawalne postacie na scenie ekstremalnego metalu, czyli kojarzony z Psycroptic, Ruins, King czy The Amenta perkusista Dave Haley, oraz grający na basie wokalista Sam Bean i gitarzysta Matt Wilcock - obaj znani również z The Berzerker i The Antichrist Imperium.



"Smolisty, jaskiniowy death metal wyzuty z jakichkolwiek pozorów. Coś jak Marduk i Mortician wsadzeni do jednego worka i obijani książką telefoniczną po głowach do postaci skończonych idiotów" - obrazowo o swojej twórczości mówią członkowie Werewolves.



Debiut Australijczyków zmiksował Joe Haley, brat Dave'a i gitarzysta Psycroptic i Ruins.



Okładkę zaprojektował australijski artysta Mitchell Nolte.



Siłę rażenia Werewolves możecie sprawdzić słuchając singla "Know Your Place":

Wideo WEREWOLVES - KNOW YOUR PLACE (OFFICIAL AUDIO)

Oto lista utworów albumu "The Dead Are Screaming":1. "Establish Dominance"

2. "Know Your Place"

3. "Dogknotted"

4. "Fountains Of Bile"

5. "No More Heroes"

6. "Beating Those We Despise"

7. "Gnaw Their Bones"

8. "Irate"

9. "Showering Teeth".