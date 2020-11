Werewolves: Druga płyta na początku 2021 roku

"What A Time To Be Alive" - taki tytuł nosić będzie drugi longplay dźwiękowych ekstremistów z australijskiej formacji Werewolves.

Zespół Werewolves zdradził szczegóły nowego albumu /materiały prasowe

Choć od premiery debiutanckiego albumu "The Dead Are Screaming" minęło zaledwie pół roku, black / deathmetalowe trio z Melbourne już zapowiada jego następcę.

Płyta "What A Time To Be Alive" trafi do sprzedaży 29 stycznia 2021 roku nakładem kalifornijskiej Prosthetic Records (CD, winyl, cyfrowo).

Tak jak to było przy debiucie, miksem nowego materiału Australijczyków zajął się gitarzysta Joe Haley, brat Dave'a Haleya, perkusisty Werewolves, z którym udziela się w Psycroptic i Ruins. Dodajmy w tym miejscu, że skład Werewolves uzupełniają kojarzeni z The Berzerker i The Antichrist Imperium grający na basie wokalista Sam Beam i gitarzysta Matt Wilcock.



Autorem okładki jest australijski artysta Mitchell Nolte.

Z wybitnie kordialnym, pojednawczym i arcymiłym w przekazywanej treści premierowym utworem "I Don't Like You" Werewolves możecie się zapoznać poniżej:

Wideo WEREWOLVES - I DON'T LIKE YOU (LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "What A Time To Be Alive":



1. "I Don't Like You"

2. "Sublime Wartime Voyeurism"

3. "Mission Statement"

4. "Crushgasm"

5. "Unfathomably Fucked"

6. "Antisocial"

7. "Traitors And Bastards"

8. "A Plague On All Your Houses"

9. "They Will Pay With Their Own Blood".