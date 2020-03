Warbringer po nagraniach płyty "Weapons Of Tomorrow"

Thrashmetalowcy z Warbringer przygotowali nowy longplay.

Warbringer w akcji /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

Kwintet z południowej Kalifornii współpracował z kanadyjskim producentem Mike'em Plotnikoffem (In Flames, Fear Factory), czyli tym samym fachowcem, który czuwał nad jakością brzmienia "Woe To The Vanquished", poprzedniej płyty Warbringer z 2017 roku.

Szósty album Amerykanów zmiksował uznany kalifornijski inżynier dźwięku Zack Ohren, z którego usług korzystają m.in. Immolation, Machine Head, Cattle Decapitation i Idle Hands.



Na "Weapons Of Tomorrow" znajdą się dwie udoskonalone wersje (ponowny miks i mastering) singli "Power Unsurpassed" i "Firepower Kills", które poznaliśmy w 2018 i 2019 roku.

Nowa płyta podopiecznych austriackiej Napalm Records będzie mieć swą premierę 24 kwietnia (cyfrowo, CD, winyl).



Albumową odsłonę utworu "Firepower Kills" Warbringer możecie sprawdzić poniżej:

Wideo WARBRINGER - Firepower Kills (Final album mix 2020) | Napalm Records

Oto program albumu "Weapons Of Tomorrow":



1. "Firepower Kills"

2. "The Black Hand Reaches Out"

3. "Crushed Beneath The Tracks"

4. "Defiance Of Fate"

5. "Unraveling"

6. "Heart Of Darkness"

7. "Power Unsurpassed"

8. "Outer Reaches"

9. "Notre Dame (King Of Fools)"

10. "Glorious End".