Pierwszą zapowiedzią szykowanego na ten rok albumu "+ piekło + niebo +" był "kawałek dla Marcina P." . Teraz WaluśKraksaKryzys prezentuje "najsilniejszy duet tego roku" - utwór "Coś niecoś" , który nagrał ze Zdechłym Osą .

Reklama

"To jest moment, w którym trafiasz na informację, że COŚ NIECOŚ zrobiłem wspólnie z bratem po kablu gitarowym - Zdechłym Osą. Wdzięczny losowi za rozmaite formy komunikacji, przyznam szczerze, że czasami ucina mi się kontakt i ten kawałek jest o kawałku, który powstał tego wieczora, ale zapomniałem, że on powstał. Przy okazji p r z e ż y w a j ą c wspaniały czas czyli w sumie, w trakcie naszej znajomości, nagraliśmy trzy kawałki, z czego jeden nie powstał, więc nawet nie ma o czym gadać (bo to było sprowadzenie do formy muzycznej sytuacji, w której John Frusciante zakłada zespół Nirvana, a to jest niemożliwe nawet w rzeczywistości niejawnej), ale zawsze jak się widzimy, to j a k o ś przeżywamy wspaniały czas. Pozdrawiam wszystkich was. Lewy pas, lufa i gaz" - mówi w swoim stylu WaluśKraksaKryzys, odpowiedzialny również za teledysk "Coś niecoś".



Clip WaluśKraksaKryzys Coś niecoś - feat. Zdechły Osa

Pierwszy wspólny utwór tego duetu, który powstał w tym samym czasie co pozostałe dwa utwory, wyszedł w lutym - "Jezus po tygodniu we Wrocławiu" .

Clip Zdechły Osa JEZUS PO TYGODNIU WE WROCŁAWIU (PROD. AETHERBOY1) - FEAT. WALUŚKRAKSAKRYZYS

Dokładna data premiera następcy nominowanej do Fryderyka płyty "Atak" będzie stopniowo odkrywana przy kolejnych singlach.

"Poprzednia płyta 'Atak' była mocna, zwarta i napięta jak jego myśli. Przy nadchodzącej możemy spodziewać się więcej psychodelii i kosmicznego odjazdu" - czytamy w informacji o nadchodzącym materiale.

Jak sam o sobie mówi: osoba wątpiąca, ale wierząca, muzyk, autor, kompozytor, poeta, aktor, reżyser, przyszywany kuzyn Olka Świerkota, twórca około 10 kolaży, znany z duetu fajka boys internazionale.

W 2022 r. wystąpił podczas m.in. Męskiego Grania, OFF Festivalu czy finału WOŚP.