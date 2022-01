Waglewski Fisz Emade wystąpią w Nowohuckim Centrum Kultury

Nowohuckie Centrum Kultury zaprasza na koncert tria Waglewski Fisz Emade.

Po siedmiu latach od złotej płyty "Matka Syn Bóg", Waglewski Fisz Emade wrócili w 2021 roku z albumem "Duchy ludzi i zwierząt". Szerokie spojrzenie na muzykę, jakie prezentują Wojciech Waglewski, Bartosz Fisz i Piotr Emade po raz kolejny zaowocowało mocnym albumem, o silnym artystycznym wyrazie. Muzycy poruszają się pomiędzy utworami spokojnymi i refleksyjnymi, aż do dynamicznych, wręcz radosnych brzmień, zręcznie przy tym wymykając się gatunkom muzycznym.

Fani poprzednich płyt zespołu z pewnością znajdą na "Duchach ludzi i zwierząt" brzmienia znane wcześniej, charakterystyczne dla zespołu, ale jak mówi Wojciech Waglewski: "Nasze nowe piosenki są inne niż stare, ładniejsze. Płyta też będzie ładniejsza i inna..."

Za kompozycje i słowa, odpowiadają Wojciech i Bartosz Waglewscy. Producentem muzycznym płyty jest Piotr Waglewski. Gościnnie na płycie, zespołowi towarzyszą: Anna Prokopczuk (altówka i głos), Mariusz Obijalski (fortepian i instrumenty klawiszowe) oraz Dominik Frankiewicz (wiolonczela).

"'Duchy ludzi i zwierząt' nie będą kandydować o miano płyty roku. To raczej jedna z tych pozycji, której poświęca się od czasu do czasu wieczory i zatapia w jej świecie, gapiąc się w dym papierosa okalający lampę, do której zbliża się ćma. I mimo tego, że 'Duchy ludzi i zwierząt' mają momenty nadmiernie przeciągnięte, to ostatecznie w tym albumie tkwi jakaś nieopisywalna magia. Warto jej doświadczyć" - pisał o płycie Rafał Samborski dla Interii.

Nowohuckie Centrum Kultury otwiera tym koncertem rok 2022, ale to nie jedyne planowane atrakcje jakie czekają na fanów muzyki i kultury w nadchodzącym sezonie. Muzyczną część repertuaru dopełnią m.in.: Renata Przemyk, Ralph Kaminski, Baranovski, Paweł Domagała, Mariusz Lubomski i Stare Dobre Małżeństwo. O dobry humor widzów zadba Andrzej Poniedzielski i warszawski Teatr Capitol.