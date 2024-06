"Ma niski mocny głos, niepodrabialny styl i utwory, które odcisnęły się w indie popowym nurcie na naszej rodzimej scenie" - można przeczytać w jej sylwetce na stronie wytwórni Def Jam Recordings Poland. Zalia, czyli Julia Zarzecka, to polska wokalistka i kompozytorka. Jej muzyczne inspiracje krążą między popem, soulem i R&B.



Młoda artystka jest absolwentką Vocal Performance and Songwriting na BIMM w Londynie. W swojej krótkiej, ale intensywnej karierze zagrała na najważniejszych festiwalach w Polsce - Open’erze, Orange Warsaw i Męskim Graniu. Była też jedną z gwiazd projektu Babie Lato w ramach trasy Santander Letnie Brzmienia 2023 obok Natalii Kukulskiej, Margaret i Bovskiej.

Reklama

Szerszej publice zaprezentowała się w singlu Czarnego HIFI "Wino" razem z Sariusem z 2021 roku. Klip do numeru obejrzano ponad 5,5 miliona wyświetleń, a Zalia zebrała za tamten numer mnóstwo komplementów.

W 2022 roku wypuściła płytę "Kocham i tęsknię", na której znalazły się jej przeboje - "Bezsensownie" i "Plany". W tym samym roku był finalistką plebiscytu Sanki "Gazety Wyborcze", a następnie otrzymała nominację do Fryderyka w kategorii debiut roku.

Za utwór "Bezsensownie" nagrany z raperem Przyłu (prawie 4 mln wyświetleń na Youtube i ponad 7,5 mln odtworzeń na Spotify) otrzymała swoją pierwszą Złotą Płytę. Numer "Plany" (5,7 mln wyświetleń na Spotify) był natomiast jednym z przebojów lata 2023.



Zdjęcie Zalia / Artur Szczepański / Reporter

Ostatni moment na debiut w Opolu. Zalia zaśpiewała wielki przebój Niemena!

Zamknięciem "debiutanckiego etapu" w jej karierze był występ na Festiwalu w Opolu, który odbył się na przełomie maja i czerwca 2024.

- Cieszę się, że mogę mieć takie wyzwanie w swojej karierze. Te debiuty, bo tak naprawdę to ostatni moment dla mnie, żeby wziąć w nich udział. Trochę mi przykro, bo zaraz wychodzi mój nowy singel i to z nim chciałam wystąpić w debiutach, ale Niemen to jest okazje nie do przepuszczenia - komentowała występ w Opolu, gdzie wykonała "Płonącą stodołę".

- Energia tego utworu to jest coś, co łączy mnie i właśnie Niemena. Ten kop w numerze. Znalazłam siebie w tym numerze - opowiadała.



Zalia z numerem o przelotnej miłości. Utwór idealny na lato

Wspomniany przez Zalię numer ukazał się 7 czerwca i jest to już drugi singel zapowiadający jej nową płytę. Gościnnie zaśpiewał w nim Piotr Zioła.



Spotify

- My się z Piotrem bardzo lubimy prywatnie, mamy też wspólnego przyjaciela, Kacpra, świetnego stylistę. Jakoś tak naturalnie nam to wyszło. Piotr pasował mi bardzo do tej piosenki głosowo, ja też jestem fanką Piotrka, więc takie naturalne połączenie - mówiła Interii i dodała, że specjalnie na okazję premiery kupiła naszyjnik w kształcie motyla.

"Jest to piosenka o pięknie w ulotności. 'motyl' jest tu porównaniem do przelotnej miłości, uczucia, które pojawiło się, zaiskrzyło, a potem odleciało w dalszą podróż szukać swojego właściwego miejsca. Jest o tym jak jedna mała sytuacja w życiu może wywrócić emocje i perspektywę do góry nogami. O tym, że niektóre relacje są, albo pojawiają się 'na chwilę', żeby nam coś uświadomić, albo wzbudzić nieznane dotąd emocje. Porównanie kochanka do motyla jest pokazaniem tego, że tak jak motyl, nie wszystko musi trwać długo lub wiecznie, żeby być piękne i barwne. Jest to w pewien sposób normalizacja przelotnych znajomości i pokazanie ich z tej innej, pozytywnej i dobrej strony" - komentowała.