Wojciech Korda (a właściwie Wojciech Kędziora) występował w zespole Niebiesko-Czarni od początku 1964 roku, aż do chwili rozwiązania formacji w roku 1976. Muzyk jest m.in. laureatem Złotej Dziesiątki Festiwalu Muzycznych Talentów w Szczecinie (1962) i Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu (1965).

Wojciech Korda po odejściu z Niebiesko-Czarnych Krzysztofa Klenczona (wkrótce został współzałożycielem Czerwonych Gitar) w lipcu 1964 r. objął także funkcję gitarzysta grupy.

W 1971 r. wystąpili w amerykańskim programie telewizyjnym "Danny Sulivan Show". Po powrocie z USA rozpoczęli próby tworzenia pierwszej polskiej rock-opery "Naga", której premiera odbyła się 22 kwietnia 1973 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Po wystawieniu ok. 150 przedstawień "Nagiej" Niebiesko-Czarni częściej występowali za granicą niż w kraju.

Reklama

Tragiczna śmierć żony Kordy. Po jej wypadku porzucił dzieci

Po zakończeniu działalności grupy Korda i jego późniejsza żona Ada Rusowicz (zostali parę jeszcze w Niebiesko-Czarnych) stworzyli duet Ada-Korda, który po trzech latach stał się formacją Ada i Korda & Horda.

Razem z towarzyszącymi im muzykami występowali w Szwecji, Jugosławii, na Węgrzech, Francji, krajach Beneluksu, Finlandii, RFN, Bułgarii, USA, Kanadzie i ZSRR.

1 stycznia 1991 r. wracał wraz żoną Adą Rusowicz i nowo poznanymi znajomymi z koncertu w Warszawie. W wyniku wypadku samochodowego pod Poznaniem zginęli wszyscy poza Wojciechem Kordą. Z małżeństwa z Rusowicz ma dwójkę dzieci, Bartłomieja (ur. 1977) i Annę (ur. 1983), które porzucił.

Ania Rusowicz, dziś popularna wokalistka, wychowała się wujostwem i nie utrzymywała kontaktów z ojcem aż do śmierci. "Prawda jest taka, że przez całe moje dzieciństwo i młodość miałam ojca. Był nim mój wujek, do którego mówiłam "Tato" (...) Z moim biologicznym ojcem do dzisiaj nie mam kontaktu i tym bardziej bulwersuje mnie fakt, że komunikuje się ze mną poprzez media dopiero teraz, kiedy coś mi się w życiu udało i stałam się osobą publiczną" - pisała w 2012 roku.

Zdjęcie Wojciech Korda w 2018 roku / Pawel F. Matysiak / East News

Tragiczny koniec życia Wojciecha Kordy. Był przykuty do łóżka

Korda od dłuższego czasu miał poważne problemy ze zdrowiem. W 2015 roku doznał pierwszego udaru. Łącznie przeszedł ich sześć. Muzyk był sparaliżowany do końca życia.

"Gwiazdor ma problemy z poruszaniem, niesprawne mięśnie tułowia i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, przez co musi korzystać z aparatu na bezdech" - informował w tamtym czasie "Super Express".

"Pan Wojciech już tylko leży, kontakt z nim jest utrudniony. Jako Polska Fundacja Muzyczna wspieramy go od siedmiu lat - od początku, kiedy pojawił się u niego pierwszy udar. Opiekuje się nim pani Aldona, małżonka. Jej samozaparcie i wiedza na temat osoby chorej jest godna podziwu" - mówił Plejadzie w 2022 roku Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej. "Państwo nie jest wydolne, służba zdrowia w Polsce jest jaka jest, w tym przypadku jedynie fundacja może pomóc. Gigantyczną pracę wykonuje jednak pani Aldona. Jest cichym bohaterem tej historii" - dodał wtedy Kopeć.

Przed śmiercią udało mu się pogodzić z Anną Rusowicz. Wojciech Korda zmarł 21 października 2023 roku w wieku 79 lat. "Wybaczam Ci, uwalniam Cię, pozwalam Ci odejść" - napisała po tym, jak zmarł. "W obliczu śmierci nie ma wygranych i nie ma przegranych" - żegnała go już po pogrzebie, który odbył się 27 października 2023 roku.