W otchłani Unleash The Archers (nowa płyta "Abyss")

21 sierpnia swą premierę mieć będzie "Abyss", piąty album kanadyjskiej formacji Unleash The Archers.

Unleash The Archers przygotowali nową płytę /Shimon Karmel /materiały prasowe

Nagrania, miks i mastering odbyły się w duńskim studiu Hansen pod okiem Jacoba Hansena. Autorem okładki jest amerykański artysta Adam Burke.

"Abyss" dostępny będzie w regularnej wersji CD, w limitowanym pakiecie z dodatkową płytą CD oraz winylową siedmiocalówką, a także jako dwupłytowy album winylowy.

Na piątej płycie power / deathmetalowego Unleash The Archers wystąpił gościnnie Francesco Ferrini z włoskiego Fleshgod Apocalypse (orkiestracje w kompozycji "Afterlife").

Kanadyjczycy opublikowali właśnie teledysk do premierowego numeru "Soulbound". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Unleash the Archers Soulbound

Sprawdź także wypuszczony w czerwcu wideoklip do tytułowego utworu z longplaya "Abyss" Unleash The Archers:

Clip Unleash the Archers Abyss

Oto lista utworów albumu "Abyss":

1. "Waking Dream"

2. "Abyss"

3. "Through Stars"

4. "Legacy"

5. "Return To Me"

6. "Soulbound"

7. "Faster Than Light"

8. "The Wind That Shapes The Land"

9. "Carry The Flame"

10. "Afterlife".