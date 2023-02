Patsy Kensit swoją karierę filmową w wieku 4 lat w 1972 roku. Brytyjka znana jest przede wszystkim jako aktorka i modelka, ale w latach 80. była również wokalistką grupy Eight Wonder.

Zespół odnosił sukcesy dzięki singlom "Stay With Me", "I’m Not Scared" oraz "My Heart" i był doceniany we Włoszech, Japonii i Wielkiej Brytanii.

Grupa nagrała albumy "Brilliant Dreams" (1987), "Fearless" (1988) oraz kompilację "Eighth Wonder: The Best Remixes" (1990). Gwiazda nagrała także utwór z Erosem Ramazzottim.

Kensit wystąpiła w takich filmach, jak "Wielki Gatsby", "Zabójcza broń 2" czy "Dwadzieścia jeden".

Gwiazda była czterokrotnie mężatką, w tym z Jimem Kerr, wokalistą zespołu Simple Minds oraz Liamem Galaggherem. Z wokalistą Oasis ma syna którym ma syna Lennona Francisa.

Wideo Eighth Wonder - I'm Not Scared (Video)

W latach 80. była prawdziwą seksbombą. Jak dziś wygląda Patsy Kensit?

Patsy Kensit nie udziela się dziś na scenie muzycznej, za to cały czas aktywnie działa jako aktorka. W 2023 roku dołączyła do obsady serialu BBC One, pt. "EastEnders".

Aktorka udziela się też na Instagramie, gdzie można przekonać się, że z wiekiem jej uroda nie mija.

