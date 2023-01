Doro Pesch uznawana jest za kobietę-symbol na scenie hard rocka. 58-letnia obecnie wokalistka sławę zdobyła stojąc na czele formacji Warlock, osiągając spory sukces komercyjny, nie tracąc uznania fanów. W 1986 r. jako pierwsza kobieta w historii w roli frontmanki metalowej grupy pojawiła się na legendarnym festiwalu Monsters Of Rock w angielskim Castle Donnington (obok takich gwiazd ciężkiego grania, jak m.in. Ozzy Osbourne , Scorpions , Def Leppard i Motorhead ).



W związku z prawnymi zawirowaniami związanymi z nazwą grupy, Doro pod koniec lat 80. zdecydowała się występować pod szyldem Doro. To wtedy już zdobyła przydomek "Królowej Metalu".



