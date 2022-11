W Las Vegas zorganizowany zostanie festiwal dla milenialsów. Na scenie m.in. System Of A Down, Korn i Papa Roach

Podczas jednodniowego Sick New World Festival wystąpią bowiem m.in.: System Of A Down, Korn, Deftones, Papa Roach, Evanescence, Incubus, Sisters Of Mercy oraz Killing Joke.

Serj Tankian jest wokalistą System Of A Down /Francesco Castaldo/Archivio Francesco Castaldo/Mondadori /Getty Images