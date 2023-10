Marcin Ciurapiński wraz z Anną Zalewską (swoją przyszłą żoną) założyli grupę Big Day w 1992 roku. Rok później grupa nagrała swój pierwszy krążek "W świetle i we mgle", za który zdobyła nominację do Fryderyka w kategorii debiut.



Kolejne płyty zespołu również cieszyły się sporym zainteresowaniem. Drugi album grupy - "Kalejdoskop" - pokrył się złotem i sprzedał w nakładzie ponad 100 tys. egzemplarzy.



Największą sławę duetowi przyniósł natomiast utwór "W dzień gorącego lata" z płyty "Iluminacja", który natychmiast stał się wielkim wakacyjnym przebojem.



"'W dzień gorącego lata powstał' dużo wcześniej niż został nagrany i to był po prostu ogniskowy numer, napisany na gitarkę. Przy okazji nagrywania czwartej płyty udało nam się go nagrać bardziej jako bonus i nawet nie miał być singlem" - tłumaczył Ciurapiński fenomen ich przeboju w "DDTVN".

Do 2023 roku zespół nagrał osiem albumów studyjnych, a jego dyskografię zamykała płyta "Nasza fala" z 2012 roku. Grupa jeszcze przed pandemią zapowiedziała wydania nowej płyty, co ostatecznie stało się we wrześniu 2023 roku.



W międzyczasie skład regularnie koncertował i co jakiś czas pojawiał się w telewizji. Wystąpił m.in. na Festiwalu w Opolu w 2019 roku.



Nowa płyta Big Day. Grupa wróciła po wielu latach przerwy

We wrześniu 2023 roku ukazała się nowa płyta Big Day - "Na koniec gwiazd". "Album jest przeglądem wielu fascynacji jego twórców. Zabiera słuchacza w podróż do różnorodnych muzycznych światów, oscylujących zawsze w sferze dobrze napisanej gitarowej piosenki, której korzenie tkwią w klasycznej muzyce rockowej od lat 60. do dziś" - można było przeczytać w zapowiedzi prasowej.



Jak przyznają sami muzycy: "zawirowania personalne w zespole, sprawy prywatne muzyków i czasy pandemii skutecznie opóźniły premierę albumu i przesunęły ją na 2023".

Grupa Big Day w "Szansie na sukces". Ujawnili, jak powstał ich największy przebój

Ciurapiński i Zalewska pojawili się też w wyemitowanym pod koniec października 2023 roku odcinku "Szansy na sukces". Grupa opowiadała o swoich największych przebojach. Obok niej w programie zobaczyliśmy też zespół Loka. Łącznikiem obu składów jest natomiast Michał Bagiński, były gitarzysta Big Day, a obecny członek Loki.

Marek Sierocki zapytał członków grupy, czy mieli świadomość, że "W dzień gorącego lata" będzie wielkim hit. Duet stanowczo zaprzeczył.



"Piosenka powstała dużo wcześniej niż była nagrana. Marcin napisał ją na biwaku, gdy miał 17 lat...." - wspominała Zalewska. "Miała mnóstwo zwrotek, potem została okrojona. Pamiętam, że pokazałem Ani tekst, gdy miałem już 27 lat i powiedziałem, że nie napiszę już czegoś takiego jak wtedy, więc trzeba tego użyć w takiej formie, jakiej zostało napisane" - dodał Ciurapiński.