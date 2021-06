Vulvodynia: Szczegóły albumu "Praenuntius Infiniti"

We wrześniu światło dzienne ujrzy czwarty longplay deathcore’owców z południowoafrykańskiej formacji Vulvodynia.

Grupa Vulvodynia niedługo wyda nowy album /materiały prasowe

Płytę "Praenuntius Infiniti" w The Grid Productions zmiksował i poddał masteringowi Christain Donaldson, na co dzień gitarzysta kanadyjskiego Cryptopsy.

Autorem okładki jest pochodzący z Ukrainy artysta o pseudonimie Daemorph.

Nowy album muzyków z RPA będzie mieć swą premierę 17 września w barwach kalifornijskiej Unique Leader Records (CD, cyfrowo).

Czwartą płytę grupy Vulvodynia promuje opublikowany właśnie wideoklip do utworu "Eternal Wasteland Of Galaxies".

Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Eternal Wasteland of Galaxies

Sprawdźcie także wypuszczony wcześniej teledysk "The Shadowy Descent Of Gaia":

Clip The Shadowy Descent of Gaia

Oto program albumu "Praenuntius Infiniti":

1. "Praenuntius Infiniti"

2. "The Shadowy Descent Of Gaia"

3. "Eternal Wasteland Of Galaxies"

4. "Praenuntius Ascends"

5. "Banquet Of Enigmatic Horrors Pt 1: Terror"

6. "Banquet Of Enigmatic Horrors Pt 2: Agony"

7. "Whispers Of Calamity"

8. "The Seven Judges"

9. "Ravenous Revolution"

10. "A Cosmic Betrayal"

11. "The War Within"

12. "Forging The Deity Crusher"

13. "Funeral Ov The Gods"

14. "Deicidal Finality".